Почему Дия не может сливать данные: доступное объяснение в видео

Анонимный Telegram канал UA Baza Bot сделал доступными персональные данные украинцев, в частности 26 миллионов водительских удостоверений. Сначала в утечке данных заподозрили сервис Дия, в котором есть данные об ID-картах, загранпаспортах и водительских удостоверениях украинцев.

Однако, в Министерстве цифровой трансформации причастность своего сервиса отрицали. Главный разработчик мобильного приложения Дия Мстислав Баник объяснил, почему Дия не может "сливать" данные украинцев.

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Дия и персональные данные

Разработчик объяснил, что сервис Дия сохраняет локально в памяти смартфона пользователя, а не на внешнем сервере. Приложение является лишь инструментом подтверждения данных, которые размещены в соответствующих государственных реестрах. К примеру, данные с водительскими удостоверениями размещены на серверах МВД.

При установке пользователь проходит процедуру авторизации через BankID. Это нужно для того, чтобы точно идентифицировать пользователя. Далее система делает запрос в соответствующий государственный реестр, чтобы получить цифровую копию документа, которая будет храниться уже на смартфоне.

"Дия – это серверная часть, которая работает как шлюз и взаимодействует со шлюзовой частью единой информационной системы МВД. При этом все реестры с персональными данными хранятся на защищенных серверах ведомства и прямого доступа к ним у приложения нет", – подчеркнул Баник.

Как защитить данные

Здесь разработчик советует соблюдать элементарные правила цифровой гигиены:

Надежные пароли, которые не знает никто кроме пользователя.

Разные пароли для соцсетей, почты, сервисов, мобильного банкинга и тому подобное.

Пароли надо периодически менять.

Не регистрируйтесь на подозрительных сайтах и ​​следите за тем, на что вы соглашаетесь при регистрации.

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Что известно об утечке данных

Через чат-бот UA Baza Bot в открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений, а также пароли к соцсетям и электронной почте.

Вечером 12 мая киберполиция прекратила работу этого бота, но уже на следующий день его создатели снова возобновили работу бота. Между тем Государственное бюро расследований заподозрило чиновников из МВД и Государственной миграционной службы в утечке данных украинцев.

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