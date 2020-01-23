Почему 100-мегапиксельные камеры в смартфонах не действенны: мнения ведущих компаний

Современные смартфоны увеличили не только количество ядер процессоров, но и число мегапикселей в камерах. На рынке уже появились модели с датчиками на 108 Мп, однако не все производители считают такой подход оправданным.

Против участия в подобной "гонке вооружений" высказались представители компаний Honor и Sony, приводя аргументы в пользу "классических" решений, сообщает Gizchina.

Интересно: Nubia Red Magic 5G: глава бренда показал главные особенности игрового смартфона – видео

Мнения ведущих компаний

Sony

По данным источников сети, сотрудники Sony опровергли слухи о выпуске фирменного 100-мегапиксельного сенсора для мобильных камер. Ранее представители вендора уже заявляли, что считают использование таких датчиков преждевременным.

Honor

Того же мнения придерживается и менеджер по маркетингу Honor Mobile Шэнь Кайсин. По его словам, во время разрешения 100 Мп размер пикселя вряд ли будет превышать 0,8 мкм. При этом достаточную светочувствительность и флагманское качество изображения может обеспечить матрица с размером пикселя не менее 1 мкм.

Huawei

Ожидается, что той же концепции будет придерживаться в 2020 году и Huawei. Согласно предыдущим утечкам, новый флагман компании под названием P40 Pro получит основной сенсор основной камеры с разрешением 52 Мп, линейным размером 1/1,33" и поддержкой технологии объединения четырех соседних пикселей в один.

Такое решение позволит камере захватывать больше света, снижая уровень шумов при съемке в условиях плохого освещения. Другие смартфоны Honor и Huawei, вероятно, сделают ставку на размер датчика, а не на число мегапикселей матрицы.

Результаты тестов камер Huawei

Заметим, по версии авторитетной лаборатории DxOMark, прошлогодние флагманы Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 с 40-мегапиксельными датчиками заняли первую и третью строчку в рейтинге лучших камерофонов соответственно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно