Почему Apple не хочет открывать официальное представительство в Украине

Одна из самых известных компаний по производству гаджетов Apple презентовала новинки. Их долго ждали, и это стало фурором в мире IT.

В Украине же тем временем снова подняли старый вопрос – почему до сих пор в стране нет официального "яблочного представительства" и почему одна компания-монополист имеет право завозить телефоны и планшеты из Америки.

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Украина входит в четверку стран мира с самой высокой ценой на Iphone 8. Ответ на вопрос, почему так дорого, может скрываться в дорогом импорте.

В Украине нет принципа исчерпания авторских прав на торговую марку, однако негласно некоторые используют национальный принцип. Это когда владелец марки или его представитель единолично устанавливает в стране цену на свой товар и указывает, кто имеет право его импортировать и продавать.

Он защищает правообладателей дополнительно. Позволяет им держать разные цены в разных странах,

– сказал заместитель председателя Офиса эффективного регулирования BRDO Денис Малюська.

В Украине официальным импортером гаджетов Apple является компания ASBIS. Apple устанавливает цену в Украине, а компания ASBIS занимается логистикой и продвижением гаджетов. Оттуда и формируется цена, однако ссылаясь на корпоративную тайну, детали формирования в компании не разглашают.

Мы всегда делаем все, чтобы официальный сертифицированный продукт продавался по разумным ценам в нашей стране,

– отметила маркетинг-директор компании ASBIS Украина Татьяна Яценко.

Журналист Всеволод Некрасов, который исследовал рынок импортных товаров рассказывает, что это имеет признаки монополии. Ведь кроме ASBIS никто не имеет права ввозить в Украину гаджеты. Таможенники просто не пропустят товар от других компаний. На пути становится Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. И хотя он создан для борьбы с поддельными товарами им пользуются для борьбы с конкурентами.

Я привезу на таможню эти Iphonе в коробке, они будут проверять, и заблокируют импорт, потому что торговая марка Apple зафиксирована в таможенном реестре,

– прокомментировал журналист издания "Экономическая правда" Всеволод Некрасов.

Разорвать монополию может международный принцип авторского права. Это когда все компании, которые договорились с Apple, могут ввозить товары в Украину. Но он пока не действует, потому что банально не прописан в законодательстве.

Однако, если бы был, то покупатели от этого точно выиграли.



Преимущества международного принципа авторского права

Пока же растет только теневой рынок – 50% в продукции Apple в Украине незаконный. В таких условиях, Apple просто не хочет открывать здесь официальное представительство.