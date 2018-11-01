Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные

Новенькие гаджеты презентовала компания Apple и ее поклонников появилась теперь новая цель в жизни – купить тот обновленный MacBookAir или IpadPro

Можно бесконечно жаловаться, что цена на товары Apple завышена производителем, можно шутить, что Apple – это для "тупых мажоров", впрочем, на сегодня нет лучшего планшета и ноутбука, тех, что имеют логотип надкусанного яблока. По функционалу, по удобству в пользовании и надежности продукция компании Стива Джобса впереди всей планеты. И за нее стоит переплачивать.

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Ведь, как бы не пытались конкуренты скопировать и выпустить аналоги – те аналоги всегда выходят хуже, они разочаровывают, хотя и значительно дешевле. Теперь давайте немного об эппловских ценах поговорим на конкретном примере представленного накануне ноутбука MacBook Air, который стал еще мощнее, еще тоньше и получил наконец retina-дисплей (это экран с высоким разрешением).

Так вот – во время презентации в Нью-Йорке Тим Кук назвал его цену: 1200 долларов. Дорого? На самом деле – нет. Потому что, это адекватная цена за лучший на рынке ноутбук. А высокой эта цена кажется нам с Вами, потому что мы с Вами граждане самой бедной страны Европы. Но, согласитесь, это наши с вами проблемы и MacBook Air от того хуже или дороже не становится.

А теперь к тем манипуляциям, мол в США его цена 1200 долларов, это 33 тысячи гривен, зато в Украине его будут продавать за 40 тысяч. Смотрите, на самом деле цены 1200 долларов и в Америке нет. Потому что это так называемая цена без налога – есть такая особенность в США, что там именно без налога цену всегда указывают, даже в рекламах, но потом на кассе к этой цене автоматически добавляется еще 7 процентов налога от штата.

Следовательно, уже не 1200-е, а почти 1300-и долларов в Америке стоит такой ноутбук. Поэтому, даже если Вы направитесь в США за этим ноутом – он вам обойдется в 36-ть тысяч, а не 33-ри как вы видите на американском сайте Apple. Идем дальше, к ценам в Украине. Там есть еще один нюанс, связанный с тем, что Украина – это Европа.

Ведь цены для Европы компания Apple выставляет в евро. И имеет привычку переводить их буквально один в один. То есть, если в Америке ноутбук стоит 1200-те долларов, то в Европе он будет стоить 1200-е евро. Следовательно, умножайте те 1200 евро цены ноутбука на сегодняшний курс, добавляйте налоги и будете иметь те сорок тысяч гривен цены на MacBook. И нет тут никакой измены, такое формирование цен компанией Apple. Поэтому, если кто-то вам говорит, что в Америке ноутбук стоит 33 тысячи, а у нас сорок – то это нормально, так и должно быть.

Опять же напомню, мир не виноват, что мы граждане самой бедной страны Европы и сорок тысяч за ноутбук для нас – космические деньги. Единственное что плохо, это то, что у компания Apple в Украине нет своих собственных магазинов. Хотя даже в России они есть. Следовательно, купить МакБук, айпэд или айфон украинцы могут только у посредников.

Некоторые из тех посредников имеют большие сети своих собственных точек продаж – магазинов, которые называет себя официальным представителем Apple в Украине, впрочем большинство торгуют так называемой серой продукцией, которую завозят в Украину незаконно, под видом почтовых отправлений, к примеру, ее не растамаживают, следовательно не платят за нее никаких налогов.

Самое интересное, что от того цены на товары компании Apple не становятся меньше – просто магазины, которые "мутят" такие схемы, больше денег кладут себе в карман. И от того очень плохо украинскому покупателю (ну, кроме того, что такие магазины дурят украинский бюджет), что мы не имеем официальной.

Если же купить серый Apple в условном магазине "Си-питрус" – то добиться там гарантийного ремонта покупателю обычно можно лишь после громкого скандала с привлечением социальных сетей и жалоб в полицию о мошенничестве. И только тогда поломанное тебе попытаются отремонтировать – в подвале того магазина, деталями приобретенным у китайцев на AliExpress.

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