Почему флагман Huawei P30 может так и не получить "дырку" в дисплее

Вполне вероятно, что флагман Huawei P30 Pro не получит отверстие в дисплее для фронтальной камеры, хотя к обратному шагу последнее время прибегают большинство производителей смартфонов.

Соответствующую информацию опубликовал китайский инсайдер Ice Universe, который также обнародовал некоторые другие подробности о Huawei P30 Prо.

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По данным ресурса, смартфон не получит отверстие прямо на экране, поскольку новинку должны оснастить OLED-матрицей производства BOE или LG, а теперь "дырявые" OLED-экраны делает только компания Samsung.

Поэтому, девайс будет иметь привычную "монобровь", возможно, каплевидную.

P30/P30 Pro not Hole in Display — Ice universe (@UniverseIce) December 12, 2018

Напомним, недавно Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Изюминками устройства является 48-мегапиксельная основная камера и отсутствие рамок или выреза для фронтальной камеры, вместе с тем гаджет для нее получил 4,5-миллиметровое отверстие прямо в дисплее.

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