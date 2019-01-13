Почему идеальные фото в соцсетях могут раздражать

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Почему идеальные фото в соцсетях могут раздражать
Почему идеальные фото в соцсетях могут раздражать / unsplash.com

Большинство пользователей в соцсетях делятся "идеальными" кадрами из своей жизни. При этом психологически зрелого пользователя такие фото не смущают. И часто бывает, что некоторых завсегдатаев соцсетей такие снимки могут огорчать и даже травмировать.

Как пояснила психотерапевт Ксения Черник в комментарии изданию inspired.com.ua, идеальная жизнь в соцсетях огорчает неуверенных в себе пользователей, которые плохо разбираются в своих чувствах и желаниях.

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"Если человек психологически не зрелый, тогда видя красивую жизнь других, он очень легко может стать подавленным, раздраженным и даже агрессивным. Таким людям чувство зависти очень сложно трансформировать в точку работы над собой и в мотивацию. Именно поэтому множество людей в соцсетях критикуют, оскорбляют и обесценивают других", – пояснила Черник.

via GIPHY

Поэтому таким пользователям проще агрессивно высказываться в отношении другого человека, умалять его достижения, объясняя это везением, богатыми родителями или связями, чем попытаться разобраться в собственных чувствах.

"Корни этого, как правило, кроются в детстве и в том, как родители относились к ребенку. Такие разрушительные чувства и реакции − это весомый повод для работы над собой", – подчеркнула Ксения Черник.

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Теги: Техно Здоровье Интернет Психология
Источник: Техно
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