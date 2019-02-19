Почему игра Rainbow Six Siege никогда не станет "королевской битвой": объяснение Ubisoft

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Почему игра Rainbow Six Siege никогда не станет "королевской битвой"
Почему игра Rainbow Six Siege никогда не станет "королевской битвой" / Скриншот из игры

Руководитель бренда Rainbow Six Алекс Реми в интервью изданию GameReactor рассказал, почему игра Rainbow Six Siege никогда не станет "королевской битвой". По его словам, шутер имеет абсолютно другой геймплей и если добавить упомянутый режим, то игра просто провалится.

Соответствующее интервью опубликовали на сайте GameReactor.

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"Нет, это даже не обсуждается, "королевской битвы" в игре не будет. Наш проект несовместим с основными правилами этого режима. Siege никогда не изменит себе", – подчеркнул Алекс Реми.

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Коснулся руководитель и проблемы высокой конкуренции среди королевских битв. Он отметил, что много людей в индустрии уже освоились в создании "королевских битв". Попытка сыграть на чужом поле может легко превратиться в провал.

Я думаю, Rainbow Six Siege должен оставаться таким, как сейчас. Наша команда продолжит заниматься своим делом – добавлять оперативников, улучшать функциональность и повышать удовлетворенность пользователей от шутера,
– подчеркнул Реми.

Отметим, что недавно прошел турнир Six Invitational 2019. В его рамках разработчики представили новых оперативников для Rainbow Six Siege и другой контент из будущего обновления Burnt Horizon.


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Теги: Игры Техно
Источник: 24 Канал
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