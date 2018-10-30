Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ

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Электрический камин Dimplex
Электрический камин Dimplex

Когда на носу зима, то владельцы квартир начинают задумываться об установке камина. Он может интересно разнообразить интерьер, добавляет уюта, и согреет зимой. Но не в каждом помещении можно выделить место для открытого пламени. Куда удобнее будет установить электрический камин.

Такие устройства работают на электричестве, поэтому их можно держать как в частном доме, так и в обычной квартире.

Разновидности электрических каминов

Существует несколько видов электрических каминов, которые легко впишутся в любой дизайн: хайтек, лофт или старая добрая классика – они гармонично дополнят интерьер. У этих устройств также широкая линейка размеров, позволяющая установить такие камины в любом помещении.

Кроме того, есть настенные электрокамины, которые крепятся на стену, и выглядят, словно картина; передвижные напольные – можно поставить фактически где угодно, и даже забрать при переезде куда-то с собой; и модели, монтируемые непосредственно в стену или в специально украшенный выступ-портал, и их не отличить от классической топки.

Преимущества

Безопасность. Такие электрические устройства значительно безопаснее, так как не выделяют угарного газа, в отличие от тех, которые топят дровами. Также не стоит бояться, что какой-то уголек может выпасть и привести к пожару. Электрические камины можно устанавливать в помещениях, где есть дети или домашние животные, ведь при визуализации пламени сами электрокамины не нагреваются, так что риска обжечься нет.

Эксплуатация и уход. Один из серьезных недостатков привычных дровяных каминов в том, что их нужно регулярно чистить от сажи и других продуктов горения. Кроме того, дрова нужно еще где-то хранить. С электрическими таких проблем, конечно, нет.

Также обычные камины не так просто установить – их монтаж лучше предусмотреть еще на этапе строительства. С электрическими все намного проще. Не станет большой проблемой установить их даже в помещении с готовым ремонтом. Также не требуется никаких разрешительных документов и согласований.

Экономия. Покупать дрова для отопления выходит дороже, чем платить за потребленное электричество. Эти устройства потребляют меньше электроэнергии чем обычные обогреватели, хотя и могут работать в теплорежиме. Также с электрическим не нужно тратить средства на установку и ремонт, его просто приносят в помещение и включают в розетку.

Польза для здоровья. В 3D-каминах есть парогенератор, который не только создает иллюзию настоящего огня и дыма, но и выполняет функцию увлажнителя воздуха. Такое устройство будет очень кстати, если кто-либо из членов семьи страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, поскольку он не сушит воздух, а наоборот увлажняет его. При этом эта влага вовсе не вредит мебели или стенам. Пользователю лишь нужно время от времени доливать воду в резервуар. Хотя, есть модели, которые избавят и от этих хлопот, поскольку подсоединяются напрямую к домашнему водопроводу.

Кстати, есть еще более революционные модели – это 5D-камины, где имитация очага дополнена звуковыми эффектами потрескивания дров.

Ну, и будьте уверены, электрические камины прекрасно справляются и со своей основной функцией – обогревом помещения. Поэтому такое устройство принесет в дом не только уют, но и тепло.

Посмотреть вживую можно в г. Киев, ул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua.

 

Теги: Техно Бытовая техника
Источник: Техно
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