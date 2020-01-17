Почему на самом деле произошла утечка паспортов на Сareer.gov.ua

Сайт для поиска работы Сareer.gov.ua попал в громкий скандал. 16 января на портале возникла уязвимость, которая позволила легко получить доступ к сканам документов украинцев, которые подавали анкеты на государственные должности.

Глава Нацагентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев признал, что ошибка была. При этом добавил, что уязвимость уже исправили.

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В комментарии для издания tech.liga.net, Стародубцев рассказал подробности.

По его словам, причиной был способ, с помощью которого создавался сайт. Этот портал финансировал Евросоюз в рамках реформы государственного управления. Еврочиновники проводили тендер и отбирали победителей. Процесс осуществлялся таким образом, что украинские чиновники сегодня не знают, кто создал сайт.

Интересно, что возможность для утечки данных была с самого начала его создания, просто ее обнаружили только сейчас.

Кто пострадал

"В публичном доступе оказалась часть информации, весь архив лежит на другом сервере. Утекла, в основном, персональная информация специалистов по вопросам реформ. Пострадали люди, которые подавали копии своих документов менее полугода назад", – говорит Стародубцев.

Он отметил, что утечки секретных данных не произошло, потому что эта информация не проходит через госслужбу. Сейчас канал, через который произошла утечка, уже закрыли и сайт работает в штатном режиме.

Что известно о скандале Сareer.gov.ua?16 января специалисты заметили уязвимость на правительственном портале Сareer.gov.ua, на котором размещаются вакансии органов государственной власти. Если изменить цифру в URL, то можно было получить скан чужого паспорта, диплома об образовании и других документов украинцев, которые подавались на госдолжности. По состоянию на вечер 16 января, портал возобновил полноценную работу – проблема уже решена.

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