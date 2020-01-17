24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Почему на самом деле произошла утечка паспортов на Сareer.gov.ua

13 Читати новину українською
Почему произошла утечка паспортов на Сareer.gov.ua / unsplash.com

Сайт для поиска работы Сareer.gov.ua попал в громкий скандал. 16 января на портале возникла уязвимость, которая позволила легко получить доступ к сканам документов украинцев, которые подавали анкеты на государственные должности.

Глава Нацагентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев признал, что ошибка была. При этом добавил, что уязвимость уже исправили.

К теме: Из-за уязвимости на сайте Сareer.gov.ua паспорта и коды украинцев попали в открытый доступ

В комментарии для издания tech.liga.net, Стародубцев рассказал подробности.

По его словам, причиной был способ, с помощью которого создавался сайт. Этот портал финансировал Евросоюз в рамках реформы государственного управления. Еврочиновники проводили тендер и отбирали победителей. Процесс осуществлялся таким образом, что украинские чиновники сегодня не знают, кто создал сайт.

Интересно, что возможность для утечки данных была с самого начала его создания, просто ее обнаружили только сейчас.

Кто пострадал

"В публичном доступе оказалась часть информации, весь архив лежит на другом сервере. Утекла, в основном, персональная информация специалистов по вопросам реформ. Пострадали люди, которые подавали копии своих документов менее полугода назад", – говорит Стародубцев.

Он отметил, что утечки секретных данных не произошло, потому что эта информация не проходит через госслужбу. Сейчас канал, через который произошла утечка, уже закрыли и сайт работает в штатном режиме.

Что известно о скандале Сareer.gov.ua?16 января специалисты заметили уязвимость на правительственном портале Сareer.gov.ua, на котором размещаются вакансии органов государственной власти. Если изменить цифру в URL, то можно было получить скан чужого паспорта, диплома об образовании и других документов украинцев, которые подавались на госдолжности. По состоянию на вечер 16 января, портал возобновил полноценную работу – проблема уже решена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
сегодня
39579
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 52765
16 января 21:05 Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика
Ірина Полицька 132
16 января 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 647
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 316
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 154
Новости
Больше новостей
Залиште відгук