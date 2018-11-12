Почему на старте игра Battlefield V не получит "Королевской битвы"

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Почему на старте игра Battlefield V не получит "Королевской битвы"
/ Фото из свободных источников

Авторы шутера Battlefield ответили на главный вопрос, который не давал покоя фанатам исторического боевика. Разработчики из DICE решили отложить выпуск "Королевской битвы" и режима совместного прохождения, чтобы геймерам было чего ждать в будущем.

Об этом сообщает VG247.

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Разработчики хотят постепенно представлять новые типы геймплея, чтобы игроки могли в полной мере оценить весь контент. Если же сделать все доступным сразу на старте, то у геймеров глаза разбегутся от обилия режимов и некоторые из них могут остаться без должного внимания.

Мы смотрим на Firestorm и кооперативный режим Combined Arms если выпустить все сразу, то мы создадим мир, в котором слишком много всего. Мы хотим, чтобы у игроков сначала был базовый геймплей Battlefield, затем построенный на нем кооперативный режим, и уже потом "Королевская битва", которая объединяет все вместе,
отметил сотрудник DICE Райан МакАртур.

Отметим, релиз игры Battlefield V запланирован на 20 ноября этого года для PC, PlayStation 4 и Xbox One. На этот раз игроков отправят во времена Второй мировой войны.

Трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

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Теги: Техно Battlefield Игры
Источник: Техно
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