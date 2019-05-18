Почему не работает Facebook

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Facebook не работает - почему не работает Facebook 18 мая 2019
В работе Facebook произошел сбой / Elfsight.com

В работе Facebook произошел сбой, поэтому в Украине и ряде других стран сейчас есть проблемы в работе сервиса. С такими неисправностями столкнулись также жители Британии, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

Сбои в работе Facebook зафиксировали и пользователи Западного и Восточного побережья США, Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии, сообщает Downdetector.

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Жалобы от пользователей социальной сети начали массово поступать в ночь на 18 мая, а именно около 2:00. Большинство жалоб связаны с полным отсутствием работы сервиса (60%), у 26% пользователей были трудности при входе в аккаунт, еще 13% жаловались на нерабочие приложения.

Facebook збій країни карта
Территории, где люди столкнулись с проблемами работы Facebook

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Теги: Новости Украины Новости Техно Соцсети Facebook Техно Интернет
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