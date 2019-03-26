Почему по дороге на работу лучше не листать соцсети и не слушать музыку

Когда вы едете на работу, то лучше обдумать свои задачи на этот день, а не скролить соцсети или слушать музыку. К такому выводу пришли работники Гарвардской школы бизнеса.

Как сказано в исследовании, по дороге на работу лучше всего мысленно составлять план дня – так человек будет более продуктивным в течение дня.

В частности, ученые убеждены, благодаря размышлениям, работник легче поменяет настроение с домашней обстановки на рабочую. Поэтому работать ему будет легче и эффективнее.

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А вот сидение в социальных сетях или музыка только усложняют этот процесс перехода. Поэтому это снизит ощущение удовольствия от работы.

Как проводили эксперимент. Исследование длилось месяц. Сотрудники Гарвардской школы бизнеса привлекли к исследованию 443 человека. Одна часть испытуемых скролила соцсети по дороге на работу. А другая — думала о работе. Исследование показало, что вторая группа была больше довольна работой и у них меньше возникало желание уволиться.

"Идея, что нам нужно приложить усилия, чтобы перейти от домашнего режима к рабочему, не всегда очевидна. Можно подумать, что сменить роли так же просто, как надеть другую шляпу. Оказывается, переход между режимами требует времени и усилий – это часть дня, которой мы должны уделять больше внимания", – отметил авторов отчета профессор Франческа Джино.

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