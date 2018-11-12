Почему почта Gmail медленно загружается

Пользователь хостинга "Хабрахабр" опубликовал небольшое расследование относительно медленной загрузки электронной почты Gmail от Google. Как оказалось, одна из причин виджет Hangouts.

Об этом сообщает Ferra.

Читайте также: Google Chrome поможет сохранить Вам деньги: какое важное нововведение предусмотрено в браузере

При использовании встроенного в Google Chrome Devtools инструмента Lighthouse можно обнаружить, что Gmail выдает производительность на уровне 2 из 100 возможных.



Gmail медленно загружается из-за виджета Hangouts

Как оказалось, причины такой медлительности можно свести к следующему. В коде встречаются куски, которые обеспечивают совместимость со старыми браузерами, однако не все из них необходимы в современном мире. Встречаются очень тяжелые инструменты для различных дополнительных заданий сервиса.

Так, виджет Hangouts мешает загрузке основных ресурсов Gmail. Кроме того, Google почему-то не использует в своем продукте некоторые из своих технологий, которые она активно продвигает на своих конференциях.



Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно