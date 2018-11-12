Почему почта Gmail медленно загружается

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Почему почта Gmail медленно загружается
Почему почта Gmail медленно загружается / Фото из свободных источников

Пользователь хостинга "Хабрахабр" опубликовал небольшое расследование относительно медленной загрузки электронной почты Gmail от Google. Как оказалось, одна из причин виджет Hangouts.

Об этом сообщает Ferra.

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При использовании встроенного в Google Chrome Devtools инструмента Lighthouse можно обнаружить, что Gmail выдает производительность на уровне 2 из 100 возможных.

Gmail повільно зантажується через віджет Hangouts
Gmail медленно загружается из-за виджета Hangouts

Как оказалось, причины такой медлительности можно свести к следующему. В коде встречаются куски, которые обеспечивают совместимость со старыми браузерами, однако не все из них необходимы в современном мире. Встречаются очень тяжелые инструменты для различных дополнительных заданий сервиса.

Так, виджет Hangouts мешает загрузке основных ресурсов Gmail. Кроме того, Google почему-то не использует в своем продукте некоторые из своих технологий, которые она активно продвигает на своих конференциях.


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Теги: Техно Интернет Google
Источник: Техно
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