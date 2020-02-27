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Почему разряжается iPhone – неожиданная причина

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Автономная работа iPhone – это одна из функций, которую чаще всего критикуют пользователи. Оказывается, если часто закрывать фоновые программы, то это может улучшить работу устройства, но при этом снизить заряд аккумулятора.

Как передает ixbt.com, на официальном сайте технической поддержки Apple сказано, что принудительное закрытие рекомендуют использовать только тогда, когда программа не отвечает.

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В чем дело

При просмотре запущенных приложений они не открываются, а находятся в режиме ожидания, чтобы сделать устройство более быстрым и удобным в использовании.

Если фоновое обновление приложений включено, то при переключении на другое приложение, приложение, запущенное ранее, поработает еще некоторое время, а затем перейдет в состояние паузы. В этом случае программа не будет активной и не будет использовать системные ресурсы.

Следовательно, если часто закрывать все запущенные программы, то при последующем их открытии происходит повторный запуск. Приложения при этом загружаются дольше, а затем потребляют дополнительную память и увеличивают расход аккумулятора.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно iPhone Смартфоны
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