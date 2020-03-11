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Почему смартфоны OnePlus подорожают: объяснение главы компании

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Согласно последним данным, презентация новых смартфонов OnePlus может состояться уже в апреле. Подтверждением этой информации стало заявление главы компании и первый официальный тизер будущих устройств.

Что подтвердил новый слив информации

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Пит Лау – генеральный директор OnePlus заявил, что все смартфоны в линейке OnePlus 8 получат поддержку сетей пятого поколения. Об этом же говорится в тизере, опубликованном индийским подразделением компании в Twitter.

Глава OnePlus подтвердил опасения фанатов. Он сказал, что внедрение новой технологии повысит стоимость их будущих смартфонов по сравнению с предшественниками, сообщает ресурс Gadget360.

При этом не ясно, будут ли выпущены модификации без 5G, так как сети пятого поколения пока имеют сравнительно небольшое распространение. Например, в Индии, которая является ключевым рынком для OnePlus, 5G пока находится в зачаточном состоянии.

Я хочу подтвердить нашу приверженность 5G и нашим долгосрочным инвестициям. Мы инвестируем в 5G в течение уже нескольких лет, наблюдая, как это направление движется вперед,
– отметил Пит Лау.

Цена смартфонов

По слухам, OnePlus представит сразу три новых смартфона: относительно недорогой OnePlus 8 Lite, обычный OnePlus 8 и Pro-версию. Инсайдеры также сообщали, что цена самой доступной модели будет стартовать с 512 долларов (около 13 тысяч гривен по курсу по состоянию на 11 марта 2020 года).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно OnePlus Техно Смартфоны
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