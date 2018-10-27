Почему смартфоны улучшают нашу жизнь: британцы сняли веселую рекламу

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Почему смартфоны улучшают нашу жизнь
Почему смартфоны улучшают нашу жизнь

Британский мобильный оператор Three снял остроумную рекламу о том, что смартфоны не являются вредоносными, более того, они положительно влияют на нашу жизнь.

В ролике показаны разные периоды жизни человечества, когда еще не было такого развития технологий. При этом людям давали мобильный телефон, и он кардинально менял ситуацию.

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Например, если бы капитан "Титаника" имел смартфон, то трагедии можно было бы избежать. Или если бы Ева имела доступ к Instagram, то она бы не согласилась на соблазнение змея.

Ролик снят в забавной форме, но просмотрев его, сложно доказывать, что смартфоны действительно такое зло.

Почему смартфоны приносят пользу человечеству

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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