Почему смартфоны Xiaomi такие дешевые: ответ главы компании

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Лей Цзюнь / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi известна не только широким ассортиментом товаров, но и доступной ценой своих гаджетов. Глава китайского вендора Лэй Цзюнь поделился с журналистами секретами формирования цен и рассказал о планах компании на будущее.

Как Xiaomi формирует цены на смартфоны

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По мнению генерального директора Xiaomi, средняя цена смартфонов на рынке станет выше по мере того, как на смену связи четвертого поколения придут сети 5G.

При этом Лэй Цзюнь рассчитывает, что компания и дальше сможет сохранять конкурентоспособные цены, поскольку политика бренда предполагает минимальную наценку на свои товары.

Я думаю, маржа на уровне 8-9% очень невысока, а поскольку наша модель продаж основана на электронной коммерции, цена, которую будет платить конечный покупатель, будет очень низкой. Наш чистый доход очень небольшой, а цепь посредников очень короткая, поэтому финальная цена товаров на розничном рынке остается достаточно привлекательной для клиентов,
– заявил Лэй Цзюнь.

Xiaomi, по словам ее руководителя, рассчитывает придерживаться подобной стратегии продаж и в будущем, даже с переходом на сети 5G.

Сколько будут стоить смартфоны Xiaomi с 5G

Ранее Лэй Цзюнь заявил, что стоимость новых моделей смартфонов бренда с модемами нового поколения в следующем году будет начинаться с отметки в 285 долларов (ориентировочно 6 850 гривен по курсу по состоянию на 29 ноября 2019 года).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi Цены IT-бизнес
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