Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк

Несмотря на непростую ситуацию на украинском рынке компания Dell Technologies вкладывает значительные инвестиции в отечественный бизнес. О перспективах бизнеса в Украине, рисках на рынке, а также о влиянии политических баталий на бизнес рассказала генеральный менеджер Dell Technologies в кластере стран, в который входят Украина, Беларусь, Азербайджан, Молдова, Армения и Грузия, Ирина Волк.

Кто такая Ирина Волк?Ирина возглавила Dell Technologies в нашем регионе в сентябре 2018 года. До этого она несколько лет входила в состав совета директоров "Microsoft Украина". Ранее, с 2010 года, Ирина Волк работала в представительстве Samsung в Украине, где руководила подразделением Telecom в 6 странах (Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Эстония).



У Иринаы Волк степень кандидата экономических наук, степень магистра в области инженерных технологий и компьютерных наук НТУУ "КПИ". Бизнес-образование она получила по программе Global Executive MBA в IE Business School (Испания).

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Чем украинский рынок интересен для Dell Technologies?

Украина является ядром кластера, который я возглавляю. Нам интересен отечественный рынок по нескольким аспектам. Так, с точки зрения размеров рынка – это сейчас крупнейший бизнес для Dell Technologies. Кроме того, компания занимает лидирующие позиции на украинском рынке по многим направлениям. Здесь сформирован уже достаточно большой рынок для реализации всех наших амбиций.

Для многих наша компания до сих пор ассоциируется с ноутбуками. Но мы уже очень далеко отошли от образа исключительно производителя техники для конечного потребителя. Это стоит отметить, поскольку здесь есть часть ответа на вопрос "чем интересен украинский рынок?" Dell Technologies сегодня – это семья компаний, в которую входят 7 участников: хорошо известный бренд Dell (ПК, мониторы, другие решения для конечных потребителей), Dell EMC (инфраструктурные решения для работы с данными хранилища, серверы, продукты для дата-центров), Pivotal (продукты для виртуализации и облачных вычислений), RSA (обеспечение информационной безопасности), Secureworks (услуги по защите ПК, сетей), Virtustream (ПО для управления облачными вычислениями, IaaS) и VMware (разработчик ПО для виртуализации).



Ирина Волк об инвестициях Dell Technologies в Украине

То есть семья Dell Technologies предлагает очень широкий спектр IT-решений для инфраструктуры, для управления всем разнообразием облачных сред, для оснащения рабочих мест, для обеспечения надлежащего уровня защиты, для всех технологических аспектов, которые предполагает цифровая трансформация.

Во-первых, у нас есть решения и продукты для IТ-трансформации – без этого фундамента невозможно было бы внедрять изменения, потому что, чтобы запустить инновацию, как искусственный интеллект, IoT, массивные облачные вычисления, надо иметь инфраструктуру для этого.

Во-вторых, не стоит недооценивать ту роль, которую играет оснащение рабочих мест, ведь талантливые специалисты, особенно молодежь, нуждаются в новейших решениях, их уже не устроит "олдскульная" техника, и дело здесь не в чьих-то прихотях, а в качестве инструментов для работы. Очевидно же, что чем лучше инструмент, тем эффективнее и продуктивнее с ним работать. Но, к сожалению, далеко не все должным образом трансформируют рабочие места. И больше, могут игнорировать такие требования времени, как настройка удаленной работы.

В-третьих, безопасность и защита. Развиваются технологии, повышается специализация специалистов. В то же время развиваются технологии для атак, и свое мастерство оттачивают хакеры. Должный уровень безопасности – это даже больше, чем must-have. Это основа из основ. Мы говорим о том, что основой для цифровизации являются данные, их сравнивают с активом или валютой, но не все компании готовы защитить этот актив. Недавнее исследование Data Protection Index, проведенное при поддержке Dell Technologies, подтвердило то, что бизнес уже несет убытки не только из-за сбоев и/или атак, но и штрафных санкций за ненадлежащий уровень сохранности данных. 12% компаний, участвовавших в опросе для этого исследования, уже столкнулись с необходимостью платить штрафы. То есть вопрос безопасности стоит действительно остро.

Могу с уверенностью сказать, что мы представляем именно те решения, в которых нуждаются отечественные компании, учитывая то, на какой стадии трансформации находится Украина сейчас и планирует продвинуться в дальнейшем. Речь идет о облачных вычислениях, решениях для внедрения технологий искусственного интеллекта, концепции IoT, работе в мультиоблачных средах, бизнес-аналитике и тому подобное. Подчеркну, что в портфолио Dell Technologies есть линейки не только для корпораций, которые имеют большие бюджеты, но и для малого и среднего бизнеса.

На каких сферах Dell Technologies намерена сфокусировать усилия и ресурсы?

Одно из направлений, которое мы выделили для себя – это государственный сектор. Мы видим здесь большие перспективы, ведь пока он сильно отстает в плане IT-инфраструктуры, что мешает внедрять цифровизацию. Нам кажется очевидным, что в это направление будут вкладываться ресурсы.

Конечно, в Украине есть успешные примеры компаний, которые уже далеко продвинулись в вопросе воплощения новейших технологий. Но есть большая прослойка тех, кто находится на начальных стадиях цифровой трансформации. При этом наш рынок не уникален. На самом деле, многочисленные исследования подтверждают, что процент digital-лидеров колеблется в пределах 5-7% от массы. Одно из самых свежих исследований Digital Transformation Index, проведенных при поддержке Dell Technologies, показало, что только 5% компаний вышли на ведущие позиции преобразований и могут называться лидерами цифровой трансформации.

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В то же время можно увидеть общемировые тенденции, которые мы наблюдаем на локальном уровне – сокращается процент организаций, которые очень отстают в темпах преобразований. То есть, все больше компаний становятся адептами цифровизации.



Исследование по IT-трансформации бизнеса

Расскажите подробнее о сотрудничестве с государственным сектором. Уже есть какие-то наработки?

Конечно, история нашего сотрудничества насчитывает не один год, и в прошлом году у нас было несколько интересных проектов.

Что я могу сказать, опираясь на мой опыт, с одной стороны, здесь есть трудности, ведь приходится иметь дело с ограничениями регуляторного и бюджетного характера. Да, это тот еще challenge. Но с другой стороны, потенциал там колоссальный. Редко какое из госпредприятий цифровизировано на должном уровне. Но мы видим понимание того, что без изменений сейчас никак. Поэтому мы стараемся давать нейтральные советы, чтобы найти наиболее эффективные пути трансформации государственных предприятий и учреждений.

С какими рисками сталкивается ваша компания на украинском рынке?

Риски всегда существуют в развивающихся странах. Поэтому мы постоянно держим руку на пульсе, чтобы успевать вовремя реагировать. Это не только о выборах, потому что мы пережили уже не одну избирательную кампанию. Будем честными, к сожалению, у нас пока нет устойчивой системы координат, где бизнес может комфортно развиваться, он находится на стадии создания.

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Но снова обращаясь к глобальному опыту могу отметить, что развитые рынки не демонстрируют таких высоких темпов преобразований, как развивающиеся рынки, которые имеют шансы переиграть игроков с развитых рынков. Это подтверждается исследованием, которое я здесь упоминала.



Dell Technologies намерена и в дальнейшем сотрудничать с государственным сектором

Мы видим, что, например, Бразилия и Индия демонстрируют более высокие темпы цифровизации, чем Япония и Франция.

Затрагивая тему политики, как думаете, насколько серьезно могут повлиять выборы и политические баталии на ведение бизнеса?

Любые резонансные политические баталии негативно влияют на ведение бизнеса. Есть хорошее выражение "деньги любят тишину". Чем стабильнее ситуация на рынке, чем больше уверенность в завтрашнем дне, тем стабильнее развивается бизнес. Мы надеемся, что курс страны кардинально не будет изменен и новый президент сформирует сильную команду.

Конечно, год президентских и парламентерских выборов является довольно тревожным для бизнеса. Но, с другой стороны, отечественный бизнес уже привык к постоянным изменениям. Поэтому мы стараемся быть гибкими. Даже если возникают краткосрочные трудности, то мы настроены на долговременную перспективу, которая включает инвестиции в Украину.

Вторую часть интервью с Ириной Волк читайте уже скоро.

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