Почему украинцы в разы переплачивают за продукцию Apple

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Apple / Фото из открытых источников

Компания Apple представила новые гаджеты. Опубликованы новенькие iPad и MacBook. Однако цены, как всегда, на гаджеты кусаются, особенно в Украине.

Цена на все новинки, как всегда у продукции Apple, немалая. Новый MacBook в мире будет стоить от 1200 долларов, а iPad – от 800.

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А вот в Украине будет дороже примерно на 25%. Многие украинцы, которые пользуются продукцией Apple, покупают ее за границей.

Если бы я купил его в магазине в Киеве год назад он бы стоил бы 39 тысяч, в интернет-магазине 36 тысяч, а его купил за 27,5. Поэтому мне интереснее покупать телефоне вот так. Однако не у всех есть друзья в США,
– сказал киевлянин Игорь.

А за новый iPhone 10 XS украинцы вообще переплачивают почти 10 тысяч гривен. Украина входит в четверку стран мира с самой большой официальной ценой на iPhone 8, обогнав Францию, Германию и Швейцарию.

Например, в Лос-Анджелесе этот же телефон с такими же характеристиками, можно купить с налогом за 1100 долларов. В Украине, этот iPhone стоит примерно 1470 долларов. То есть разница в 370 долларов,
– отметил журналист издания "Экономическая правда" Всеволод Некрасов.

Одна из возможных причин, почему айфоны у нас дороже, чем в большинстве стран мира, – это банальная монополия. В Украине импортировать американские гаджеты имеет право только одна компания ASBIS. Она имеет эксклюзивные права на импорт продукции Apple. То есть на границе таможенники пропускают в Украину партии только тех гаджетов, которые ввозит именно эта компания. И только она же имеет украинский сертификат качества на гаджеты.

Другая компания, которая захочет ввезти этот iPhone, она должна получить еще один сертификат. Точно такой же – это полный абсурд. За уже сертифицированный товар каждая компания должна получить свой личный сертификат,
– прокомментировал Всеволод Некрасов.

Официальный комментарий компания ASBIS журналистам 24 канала так и не представила, хотя и обещала. Но ранее компания уже объясняла, как формирует цены на "яблочные" новинки. Базовую стоимость устанавливает сама Apple. А дальше все зависит от стоимости транспортировки и продвижения новинки в Украине. И из-за этой сложной схемы в нашей стране и процветает теневой рынок гаджетов Apple.

Обходя все таможенные правила и сертификации, магазины предлагают iPhone и MacBook немного дешевле, чем у официального поставщика. От этого страдает бюджет, который не получает средства от растаможивания товаров.

А деньги вокруг надкушенного яблока крутятся большие. В среднем ежегодно украинцы покупают 250 тысяч iPhone, а это сотни миллионов гривен.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: Техно
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