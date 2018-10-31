Почему упала российская ракета "Союз"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" / tass.ru

Международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз ФГ" отправилась с космодрома Байконур на МКС утром 11 октября. Однако уже после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. В составе экипажа космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

31 октября ТАСС назвал официальную причину аварии.

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Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Один из "боков" при разделении не отвелся на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени",
– сказал он.

Экипаж приземлились в полях Казахстана примерно в 25 километрах от города Джезказган, что недалеко от Байконура. Сообщается, что ни один из членов экипажа при посадке не пострадал.

Пока все пилотируемые запуски в России временно приостановлены.

Напомним, что утром 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавтов живые, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так и легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

 

Теги: Техно Новости России Космос Авария ракеты Союз
Источник: 24 канал
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