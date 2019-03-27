Почему Apple Card не будет работать в Украине – версии экспертов

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Почему Apple Card в Украине не будет работать
Почему Apple Card не будет работать в Украине

В рамках весенней презентации компания Apple представила свой новый продукт – виртуальную кредитку Apple Card с кешбэком 3%. В США карта заработает до лета этого года. А вот появится ли она в Украине – эксперты настроены скептически.

Как пишет ain.ua украинские эксперты не верят, что сервис заработает в нашей стране в ближайшие 5 лет.

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"Банкиры по всему миру волнуются. Американские банкиры – больше, банкиры в таких странах, как Украина, – меньше. К сожалению, вряд ли Apple запустит свой банковский продукт в Украине ближайшие лет пять", – говорит соучредитель Fintech Band и один из руководителей проекта monobank Дмитрий Дубилет.

Как работает Apple Card

Основатели Monobank Олег Гороховский и Дмитрий Дубилет выделили три причины, почему Apple Card мы увидим еще не скоро:

  1. Идентификация клиентов на украинском банковском рынке.

    "В Украине банки обязаны встречаться с клиентом лично, чтобы открыть ему счет. Эти проблемы можно решить, но у Apple и Google в ближайшее время явно будут другие приоритеты", – говорит Дубилет.
     
  2. Очень серьезное монопольное положение одного игрока на банковском рынке, который может серьезно ограничить платежную инфраструктуру. В Украине 70% POS-терминалов принадлежат "ПриватБанку".
     
  3. Как говорит Гороховский, Apple пока не рассматривает Украину, как рынок с очень низкой покупательной способностью. А еще коррупция и непрозрачные регуляции также не добавляют рынку привлекательности.

Что такое Apple Card?Это титановая карта без номера, срока действия и CVV-кода – на ней есть только имя владельца. Ее разработали совместно с MasterCard и Goldman Sachs на базе платежного сервиса Apple Pay и приложения Wallet.

Ее можно бесплатно создать в фирменном приложении Wallet, без каких-либо комиссий. Банком-партнером Apple выступил Goldman Sachs, а в качестве платежной системы MasterCard.

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Теги: Техно Новости Техно Apple IT-бизнес
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