Почему Xiaomi не показала свой гибкий смартфон на MWC 2019: объяснение компании

Компания Xiaomi продемонстрировала прототип гибкого смартфона еще в январе, однако официально новинку так и не представили. Пресс-секретарь и менеджер по продуктам Xiaomi Донован Сун объяснил, почему революционный смартфон так и не представили на выставке.

Как сообщает 4PDA, Сун отметил, что касается конкретного периода выпуска, то компания должна подождать, пока смартфон будет полностью готов. Однако представитель Xiaomi заверил, что компания тестирует множество сложных концепций.

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Я думаю, что стремление быть в авангарде технологий является частью нашей философии,

– добавил Донован Сун.

По его словам, опубликованное президентом видео показало, что Xiaomi тестирует новые форм-факторы. Донован Сун уверяет, что компании удалось достичь заметного прогресса в данном направлении, поэтому они и решили поделиться своими достижениями в виде такой демонстрации.

Демонстрация гибкого смартфона Xiaomi – смотрите видео

Иными словами, гибкий смартфон Xiaomi еще не готов к выходу на рынок. Однако свои варианты гибких гаджетов уже представили Samsung, Huawei и Oppo.



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