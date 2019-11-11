Сбой в работе YouTube: зацепило и Украину

11 ноября произошел глобальный сбой в работе сервиса YouTube. Больше всего жалоб было в промежутке с 12 по 14 часов (по Киеву). Пользователи жалуются, что им недоступны загруженные видео. А некоторые пользователи не могут посмотреть стрим.

По состоянию на 13:00 по киевскому времени было зафиксировано более полутора тысяч отчетов о проблемах YouTube.

Интересно: Сколько украинцы готовы платить за легальный контент в интернете

Как показывает сервис Downdetector.com, 51% людей не может смотреть видео, 41% имеют проблемы с сайтом YouTube, а 6% не могут войти в свою учетную запись.



На что жалуются пользователи

Большинство из этих проблем связаны с воспроизведением каналов, на которые пользователи подписались, и отсутствием отображения картинки предварительного просмотра.

Где не работает YouTube? Серьезные проблемы с сервисом возникли в Великобритании, Франции, Германии, Польши, Японии, а также в России. Незначительные проблемы возникают в Украине: в частности со сбоем может работать сервис в Киеве, Херсоне, Сумах и Луцке.



Где не работает YouTube

Если верить Downdetector.com, то по состоянию на 15:00 количество жалоб существенно уменьшилось.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно