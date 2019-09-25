Почти миллиард: количество пользователей операционной системы Windows 10 стремительно растет

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Количество пользователей операционной системы Windows 10
Количество пользователей операционной системы Windows 10 / unsplash.com

Еще в 2015 году, когда Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10, редмондцы поставили перед собой цель – миллиард инсталляций до конца 2018 года. Несмотря на опоздание, компания сообщила, что очень близка к поставленной цели.

Количество пользователей Windows 10 по годам. По данным Microsoft, сейчас Windows 10 установлена на более чем 900 миллионах устройств. Компания отметила высокий темп роста пользовательской базы актуальной десктопной ОС: в сентябре 2018 года количество ее установок достигло 700 миллионов, в марте 2019 года – 800 миллионов.

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Вице-президент корпорации Юсуф Мехди отметил, что за последние 12 месяцев на Windows 10 перешло больше пользователей, чем когда-либо ранее. Миллиарда установок софтверный гигант рассчитывает достичь уже в 2020 году.

via GIPHY

Какие устройства учитывались? Стоит отметить, что в статистику компании попадают не только ПК, ноутбуки и планшеты. Учитываются и сопутствующие устройства, включая игровые консоли Xbox One, очки дополненной реальности HoloLens и интерактивные доски Surface Hub.

Не стоит забывать и о скором прекращении поддержки Windows 7, пользователи которой активно мигрируют на новую версию ОС.

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Теги: Новости Техно Техно Microsoft Windows 10 Интернет
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