Почти все украинцы со смартфонами имеют Viber – интересная статистика

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Сколько украинцев пользуются Viber
Сколько украинцев пользуются Viber / probusiness.io

Популярный в Украине мессенджер Viber провел опрос. Который показал, что 34% украинцев пишут сообщения экс-возлюбленным, когда выпьют.

Об этом пишет gagadget.com.

Интересно, что больше подвержены таким сообщениям именно мужчины. При этом 40% опрошенных хотели бы иметь функцию отключения мессенджера в подобных ситуациях.

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Как известно, в Viber есть функция, позволяющая удалять и редактировать сообщения. Каждый пятый украинец регулярно «чистит» свою переписку. Чаще всего этой возможностью пользуются женщины.

Підсумки Viber
Интересная статистика Viber

Также в Viber сообщили, что их приложение установлено у 97% украинских пользователей смартфонов. Общее количество зарегистрированных пользователей Viber по всему миру превышает миллиард пользователей.

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Теги: Техно Соцсети Интернет
Источник: Техно
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