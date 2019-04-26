Почувствуй себя Таносом: в Google появилась опция, которая стирает поисковые запросы

Компания Google подготовила очередное виртуальное Easter egg. В этом году пасхальным яйцом стала рука Таноса, персонажа комиксов и героя фильмов "Мстители". После нажатия на иконку программа буквально стирает половину запросов.

Как это работает. В поиске нужно прописать слова "Танос", "Thanos", "Перчатка бесконечности" и другие. После этого в правом боку экрана появится иконка с перчаткой. Вам нужно нажать на этот символ и процесс запущен.

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В поиске нужно ввести "Танос"

Как и Танос в фильме "Мстители", программа с характерным звуком уничтожает ровно половину поисковых запросов в случайном порядке. Это докажет и счетчик вверху страницы.



Танос стирает половину поисковых запросов

Кто такой Танос?

Как вы уже могли догадаться. Это вымышленный персонаж из комиксов. Фанаты Marvel хорошо помнят его по последнему фильму "Мстители. Война Бесконечности" – именно здесь он уничтожил ровно половину землян.

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