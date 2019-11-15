Почувствуйте себя астронавтом: NASA представила интересное и познавательное приложение

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NASA представила приложение для тех, кто хочет почувствовать себя астронавтом / unsplash

Аэрокосмическое агентство NASA занимается не только космическими полетами, но и "земной" деятельностью. В частности, в NASA разработали приложение, которое поможет всем желающим стать членом команды астронавтов.

Осуществить ручную стыковку с МКС, не вставая с кресла, пользователи двух популярных платформ могут уже сейчас, сообщает Tech Crunch.

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Что известно о приложении NASA?

Приложение Rocket Science: Ride 2 Station предлагает выбрать тип космического корабля, экипаж, фактическую дату запуска, вариант стыковки с МКС и тип миссии.

Цель разработки в большей степени заключается не в реалистичности симуляции полета, а в информировании тех пользователей, которые интересуются космическими технологиями. Присутствует и ручной режим виртуальной стыковки, что требует от пользователя сосредоточенности и внимательности.

via GIPHY

Встроенная энциклопедия содержит подробную информацию об экипаже, биографию космонавтов и различные сведения об актуальных моделях космических кораблей.

На каких платформах доступно приложение?

Симбиоз игры и интерактивного справочника уже доступен для скачивания в AppStore в виде iOS-приложении, а для PC предусмотрена веб-версия на базе движка Unity.

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Теги: Новости Техно Интернет Техно NASA МКС Приложения Космос
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