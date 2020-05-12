Мировая премьера флагмана Poco F2 Pro: онлайн-трансляция

Уже сегодня компания Poco, которая с недавних пор стала формально автономной, представит долгожданный флагман – Poco F2 Pro. Трансляция стартует в 15:00 по киевскому времени, и все желающие смогут посмотреть ее на официальном канале Poco в YouTube. Ссылка на трансляцию оставлена ниже.

24 канал будет внимательно следить за презентацией флагмана и сообщит обо всех его характеристиках и особенностях.

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Трансляция презентации

Чего ожидать

К сожалению, Poco F2 Pro не будет идейным наследником оригинального Pocophone F1. Во-первых, судя по всем данным, это будет просто копия Redmi K30 Pro, а во-вторых, стоить смартфон будет гораздо больше предшественника.

Согласно неофициальным данным, смартфон Poco F2 Pro должен получить однокристальную систему Snapdragon 865, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED, квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, фронтальную и 20-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 4700 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Возможный вид смартфона



В соцсети Weibo найдены возможные фото Poco F2 Pro

Примерная цена

По последним данным, базовая версия Poco F2 Pro с 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет стоить 570 евро.