Pocophone F2 от Xiaomi прошел тест на производительность: что ожидать от смартфона

Еще не анонсированный смартфон Pocophone F2 от Xiaomi прошел тестирование на производительность в популярном бенчмарке Geekbench. Он должен стать преемником хорошо известного "бюджетного" флагмана Pocophone F1.

Как пишет Android Headlines, новинка тоже получит новейший топовый процессор Snapdragon 855 и 4 ГБ оперативной памяти.

Поэтому в одноядерном тесте Pocophone F2 набрал 1776 баллов, и 6097 — в многоядерном. К примеру, флагманы iPhone Xs Max и Samsung Galaxy S10+ в многоядерном тесте показали результат в 4 777 баллов и 4 543 балла соответственно.

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Смартфон работал под управлением Android Q, Google на прошлой неделе выпустила первую бету данной операционной системы.

Pocophone F2 протестировали на производительность

Что известно о Pocophone F2. Предыдущая модель была действительно революционной, ведь при топовых характеристиках, цена смартфона не превышает 10 тысяч гривен. Поэтому что-то похожее ожидают он преемника. По предварительным данным, он будет работать на процессоре Snapdragon 855 и станет самым дешевым смартфоном с этим чипом.

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