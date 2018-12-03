Подарок от "Киевстар": 4G стал безлимитным

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4G от "Киевстар" стал безлимитным
4G от "Киевстар" стал безлимитным / Фото из открытых источников

Начиная от 3 декабря мобильный оператор Киевстар вводит безлимитный мобильный интернет в сети 4G. То есть, теперь пользователи будут пользоваться интернетом, без списания трафика, как это происходит в стандартный тарифных планах.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Правда, такая услуга будет доступна до 14 января 2019 года для всех абонентов "Киевстар".

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"К новогодним праздникам мы делаем 4G безлимитным, чтобы все наши абоненты могли самостоятельно убедится в его преимуществах", – рассказал директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

4G-безлим становится доступным как для новых, так и для действующих абонентов "Киевстар", независимо от тарифных планов и формы обслуживания.

Чтобы получить доступ, абоненты должны:

  1. пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;
  2. быть в зоне покрытия 4G-оператора;
  3. оплатить пакет услуг согласно условиям тарифного плана.

Пользователи могут проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G связь. Для этого нужно сделать запрос: USSD-кодов *245*5# — для проверки смартфона; *245*4# — для проверки SIM-карты.

Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах "Киевстар".

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Теги: Техно Интернет 4G
Источник: Техно
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