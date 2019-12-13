Что подарить парню на Новый год: подборка Техно 24

С приближением нового года возникает вопрос, какой же подарок выбрать любимому мужчине, парню или брату на праздники. Мы попытались максимально упростить для вас эту сложную задачу и нашли несколько гаджетов, которые станут как приятным сюрпризом, так и незаменимым ежедневным инструментом.

Мышка

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Компьютерная мышка – это обязательный гаджет, без которого невозможно представить работу с компьютером или же ноутбуком. Здесь нужно обратить внимание на то, чем занимается человек, которому вы выбираете такой подарок на Новый год или другой праздник, так как есть много нюансов.

Дизайнеры и программисты могут выбирать различные модели этих гаджетов, учитывая их функции, а геймерам, например, важна высокая скорость и низкая задержка.



Мышка – отличный подарок для мужчины

Беспроигрышным вариантом будет мышь Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse, поскольку она сочетает в себе все важные качества и отличается высокой точностью. Она разработана специально для программистов, а также представителей творческих профессий.

Мышка очень удобно лежит в руке, благодаря удачной эргономичной форме, а ее колесо прокрутки очень быстрое (до 1000 строк за секунду), и при этом она работает практически бесшумно.



Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse Graphite

Интересной особенностью является колесико для большого пальца, расположенное на левой стороне гаджета. А еще здесь есть дополнительные кнопки жестов и кнопки для листания вперед-назад.

Автономность работы от одного заряда достигает 70 дней. А если так случится, что вы упустите, когда мышка разрядится – функция быстрой зарядки в течение одной минуты позволит использовать инструмент до трех часов работы.

Стоит Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse 2 999 гривен.

Настольная лампа

Все не так обыденно, как вы могли бы подумать. Конечно, настольная лампа вещь довольно полезная, но давайте добавим этому подарку немного эффектности, потому что мужчины, которые любят необычные аксессуары, точно будут в восторге от такого удивительного подарка, как настольная лампа, которая повисла в воздухе прямо у них на столе.



Вот как невероятно выглядит одна из моделей такой лампы

Такой подарок для мужчины выглядит невероятно футуристично и эффектно. Никакой магии или батареек, только законы физики. Кстати, она не падает даже при отключении света. Круто, да?

Кроме того, различные модели таких ламп в сети можно найти не мало. На любой вкус и по удобной цене. Хотя стоят они несколько дороже, чем привычные, однако и эффект создают соответствующий.

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Видеорегистратор

Если человек, которому вы собираетесь сделать подарок, имеет авто, но еще не имеет видеорегистратора – такой сюрприз будет крайне полезным и уместным. Эти маленькие рекордеры могут уберечь человека от ряда неприятных ситуаций, а в особо критических случаях сыграют решающую роль в доказательстве своей правоты.



Видеорегистратор будет очень уместным подарком для владельца авто

Как и любых гаджетов – видеорегистраторов есть очень много. Разноличные модели предлагают спектр самых разнообразных дополнительных функций. Однако основная цель такого девайса – запись видео. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы камера соответствовала современным требованиям и неплохо было бы, если бы она могла снимать ночью.

Также важно обратить внимание на объем памяти и емкость аккумулятора, так как записывать придется много, и часто без питания от авто.

Клавиатура

Не менее полезным подарком будет клавиатура. Они бывают разными и применяются в различных ситуациях – от набора текста до работы с изображением, есть модели для геймеров и дизайнеров.

Клавиатура также станет идеальным подарком для программистов, журналистов и представителей творческих профессий.

Важно обратить внимание на удобство набора текста. Именно поэтому рекомендуем Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard – она беспроводная, бесшумная, а благодаря специальным впадинам на клавишах очень удобна именно для набора текста. А еще ее конструкция позволяет ей прочно держаться стола и не скользить, а во время работы это очень важно.



Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard

Преимуществом именно этой модели является и то, что она подходит для компьютеров на разных операционных системах.

Поскольку клавиатура беспроводная, то важна автономность. С выключенной подсветкой ее можно использовать до 5 месяцев, а с включенной – до 10 дней. Кроме того, здесь есть функция быстрой зарядки.

Стоит Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard 2 999 гривень.

Если ваш мужчина дизайнер или работает с графикой, изображениями, или же 3D, то ему может понравиться Logitech Wireless Keyboard Craft, которая, помимо вышеописанных преимуществ, имеет еще несколько очень интересных особенностей.



Клавиатура Logitech Wireless Keyboard Craft

Ключевая фишка – универсальный диск управления, который адаптируется к запущенному в данный момент приложению. Это позволяет обеспечить удобный контроль и полную свободу творчества.

Гаджет работает с различными ОС и позволяет настраивать яркость в графических редакторах и других программах с помощью диска.

Стоит Logitech Wireless Keyboard Craft 5 499 гривень.

Портативная колонка

Такой гаджет будет полезен где угодно – и дома, и на отдыхе. Поэтому, если парень меломан – такой подарок ему точно понравится. Выбирая этот гаджет, обратите внимание на бренд. Здесь лучше заплатить немного дороже и получить качественный девайс, чем потом возвращать некачественный товар.



Bluetooth-колонка будет полезным подарком

Среди главных характеристик, на которые стоит обратить внимание, будет водостойкость. Некоторые производители гарантируют безотказную работу при полном погружении колонки в воду. Такой защищенный вариант стоит выбрать, если вы часто путешествуете и отдыхаете возле воды.

Также многие модели способны воспроизводить музыку с карты памяти и имеют радиоприемник.

Цены на такие товары очень сильно отличаются. Все зависит от производителя и функций конкретной модели. Однако на рынке их достаточно, чтобы подобрать именно ту, которая подойдет вам больше всего.

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Bluetooth-клавиатура с сенсорной панелью

Такая клавиатура однозначно будет очень полезным гаджетом в квартире или доме. Особенно для удаленного управления телевизором. Когда приходится вводить в поиске на телевизоре название видео в том же Youtube, владелец такой клавиатуры точно благодарно вспомнит вас в этот момент.

А еще такие девайсы удобно подключаются к планшетам и телефонам, что позволяет гораздо быстрее набирать текст и выполнять другую работу. В сочетании с планшетом такая комбинация превращается в рабочий ноутбук, который можно использовать в самолете или поезде. Кроме того, именно такие клавиатуры компактнее, чем обычные.

К примеру, Logitech Touch K400 Plus прекрасно сочетается с Android смартфонами, планшетами и домашними телевизорами.



Клавиатура Logitech Touch K400 Plus

Радиус действия беспроводной связи этой клавиатуры – 10 метров, что позволяет удобно управлять разнообразными устройствами практического из любого места в комнате. К тому же стоит она всего 859 гривень.

Геймпад или наушники

Если ваш мужчина любитель посидеть за консолью или компьютером, то здесь вам очень повезло в плане подарков. Наушники с качественной передачей звука, новый беспроводной джойстик, или же диск с новой игрой – это то, что сделает его очень счастливым.



Геймпад для Xbox One

Если у мужчины есть Sony PlayStation или же Xbox, то вы можете выбрать подходящий геймпад. Кроме того, их можно без проблем подключать к ПК и даже смартфону.

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