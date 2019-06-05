Подорожают ли iPhone из-за торговой войны США и Китая: ответ Тима Кука

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Тим Кук – глава Apple
Тим Кук – глава Apple / Getty Images

Глава американской компании Apple Тим Кук в интервью одному из информагентств рассказал о своем отношении к торговой войне между США и Китаем. Он считает практически нереальным сценарий, в ходе выполнения которого продукция американского гиганта из Купертино попадет под санкции китайских властей.

Новые детали о торговой войне США и Китая. Опасность развития ситуации в этом направлении усиливается по мере роста трения между США и Китаем, которые уже вылилось в повышение торговых пошлин на огромные суммы.

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Ранее правительство США ввело 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму около 200 миллиардов долларов. В ответ на этом 1 июня Китай ввел свои 25% пошлины на более чем 5000 американских товаров на сумму около 60 млрд долларов. В случае обложения пошлиной смартфонов Apple устройства подорожают на сотни долларов США.

Что будет с продукцией Apple? Как пояснил Тим Кук в интервью CNBC, смартфоны iPhone в основном лишь собираются в Китае, тогда как производством комплектующих для них занимаются компании "во всем мире".

via GIPHY

Производством чипов и составных частей смартфонов Apple занимаются в Японии, Южной Корее, на Тайване и в Европе. Но даже если это не удержит власть Китая от повышения пошлин на продукцию Apple, она, прежде всего, подорожает для китайских потребителей.

Вероятный рост цены на продукцию Apple в Китае. В пересчете на юани смартфоны, планшеты и компьютеры Apple существенно вырастут в цене, если Китай решит ввести 25% пошлину на изделия под брендом Apple. По мнению главы Apple, это наименее вероятный сценарий, на который готова пойти власть Поднебесной.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Смартфоны iPhone Apple Новости США Китай
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