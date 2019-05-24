Операционная система от Huawei: появились новые детали

Компания Huawei поделилась новыми деталями о выпуске собственной операционной системы. Ее разработка продолжается с 2012 года, но впервые о прошивке стало известно год назад.

Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю рассказал, что они готовы к полному отказу от использования продуктов Google и Microsoft.

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Сегодня в Huawei мы по-–прежнему остаемся приверженными Microsoft Windows и Google Android. Но если мы больше не сможем их использовать, у нас готов "план Б" по запуску нашей собственной операционной системы,

– рассказал Ричард Ю.

Представитель Huawei подчеркнул, что фирменную ОС выпустят только в случае, если компании не удастся решить сложившуюся ситуацию и продолжить использовать продукцию Google или Microsoft.

По его словам, они не хотят этого делать, но у корпорации не остается другого выбора. Ричард Ю также отметил, что от этого пострадает не только китайская корпорация, но и многие американские компании, с которыми она сотрудничает.



EMUI – фирменная оболочка Huawei на Android–устройствах

Когда выпустят ОС. Генеральный директор также уточнил, что если ситуация не разрешится, они будут готовы выпустить свою операционную систему уже в четвертом квартале 2019-го года в Китае, то есть зимой, а глобальный релиз состоится в первом и втором квартале 2020-го. При этом пользователи не останутся без приложений – в новой ОС будет магазин App Gallery, которая является аналогом Google Play.

Ранее появилась информация, что ОС от Huawei полностью совместима со всеми приложениями Android и связанными веб-приложениями. Более того, при перекомпиляции ПО под новую платформу производительность возрастет более чем на 60%.

Скандал с Huawei. США обвинили китайского производителя в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Поэтому Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Впоследствии компания Google решила прекратить сотрудничество с Huawei, в частности в сфере сотрудничества по операционной системе Android. Это очень поколебало позиции Huawei, ведь альтернативной ОС у производителя пока нет.

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