Подробные фото и характеристики смартфонов Huawei P30 и P30 Pro "слили" в сеть

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Huawei P30 и P30 Pro: фото, характеристики, дата анонса
Huawei P30 и P30 Pro: фото, характеристики, дата анонса / Spigen

Производители чехлов рассекретили дизайн еще неанонсированных смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. На рендерах хорошо видны главные особенности смартфонов - безрамочные дисплеи с каплевидным вырезом и основные камеры.

Компания Spigen подтвердила слухи, которые уже ходили по поводу новиниок. В частности, камера Huawei P30 и P30 Pro имеет вертикальную организацию. У старшей модели справа от камеры расположены вспышка и лазерный автофокус.

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Характеристики. Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оборудуют OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю-6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев.

Huawei P30
Смартфон Huawei P30  получит тройную основную камеру

Основная камера Huawei P30 получит тройной модуль с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro оборудуют четырьмя основными модулями, включая "перископный" модуль для повышенного зума и 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro  будет иметь интересное размещение камер

Аппаратной основой новинок станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти у Huawei P30 и 12 ГБ оперативной памяти у Huawei P30 Pro. Вместо 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 Вт.

Также смартфоны не получат 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.


Huawei P30 и Huawei P30 Pro  паредставят в марте

Дата презентации. По неподтвержденной информации, китайская компания представит свои флагманы Huawei и P30 P30 Pro уже 28 марта 2019 года.


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Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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