Подробные характеристики и фото смартфона Google Pixel 4a опубликовали в сети
Первые утечки о смартфоне Google Pixel 4a начали появляться еще в 2019 году, а в марте 2020 года в сети обнаружили фото новинки и ее детальный видеообзор. Теперь в сети появилась информация о скором анонсе смартфона и подробный список технических характеристик.
Фотография демонстрирует вже упакованные Google Pixel 4a, что явно свидетельствует о подготовке к быстрому началу продаж нового смартфона.
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Дизайн
Изображение на упаковке в очередной раз подтверждает все предыдущие утечки о дизайне устройства: у него будет квадратный блок основной камеры, как в обычном Pixel 4, и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.
Технические характеристики
Новыми подробностями о смартфоне также поделился ресурс 9to5Google, ссылающийся на собственные источники. Журналисты подтвердили, что Google Pixel 4a получит полностью пластиковый корпус и 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. В экране будет отверстие под фронтальную камеру.
Google Pixel 4a уже готов к старту продаж
Внутри смартфона разместятся 8-ядерный процессор Snapdragon 730, выделенный чип безопасности Google Titan M, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ (предполагается версия и на 128 ГБ) и аккумулятор емкостью 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Камеры
Основная камера Google Pixel 4a получит разрешение 12,2 мегапикселя и будет обладать оптической и электронной стабилизацией. Фронтальная камера не изменится: ее разрешение составит 8 Мп с углом обзора 84 градуса.
Сообщается о возможности записи видео с разрешением до 4K, но с частотой кадров только 40 fps. В 1080p поддерживается съемка с частотой до 120 fps.
Дата анонса и цена
Согласно имеющейся информации, Google Pixel 4a получится по цене 399 долларов (ориентировочно 10900 гривен по курсу по состоянию на 9 апреля 2020 года). Заметим, смартфон должны были представить на ежегодной выставке I/O 2020, однако из-за пандемии коронавируса поисковик отменил его. Точная дата презентации новинки и дата старта продаж остаются неизвестными.
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