Подробные характеристики процессора Qualcomm Snapdragon 765 опубликовали в сети

Компания Qualcomm представила новый процессор для смартфонов среднего ценового сегмента – Snapdragon 765. Теперь компания опубликовала подробные характеристики 7-нанометрового чипа, который на рынок выйдет сразу в двух конфигурациях.

Ключевые характеристки

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Восьмиядерный процессор представлен одним высокопроизводительным ядром Kryo 475 Prime с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц (2,4 ГГц для Snapdragon 765G), одним Kryo 475 (2,2 ГГц) и шестью энергоэффективными ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц).

Графический процессор Adreno 620, по заверениям компании, на 20% производительнее предшественника Adreno 618, которым комплектуется чип Snapdragon 730.

Максимальный объем оперативной памяти, который может быть установлен в смартфон, построенный на базе Snapdragon 765, составляет 12 ГБ (2133 МГц). Дополнительно чип поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 4+ мощностью до 27 Вт.



Первые смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 765 появятся в начале 2020 года

Snapdragon 765 поддерживает дисплеи с разрешением QHD+ с частотой 60 Гц или Full HD+ с частотой 120 Гц. Также процессор совместим с сенсорами камер, которые имеют разрешение до 192 Мп и поддерживает запись HDR-видео с разрешением 4K.

В новом чипе используется пятое поколение движка AI Engine с функциями распознавания и обработки изображений в реальном времени.

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Поддержка 5G

Новая платформа включает встроенный модем X52 5G. Он совместим с сетями предыдущего поколения и поддерживает 5G-диапазон менее 6 ГГц, а также миллиметровый диапазон. Максимальная теоретическая пропускная способность при загрузке данных составляет 3,7 Гбит/с.

Полную информацию о характеристиках Snapdragon 765 Qualcomm опубликовала на своем официальном сайте.

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