Подробные характеристики смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro опубликовали в сети
Вскоре состоится презентация смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro и в сети появляется все больше информации о новинках. На этот раз инсайдеры опубликовали пресс-рендеры и реальные фото старшей модели, а также подробные характеристики двух смартфонов.
Как сообщает Phone Arena, OnePlus 7 Pro выйдет в двух цветах: синем и темно-сером.
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Особенности OnePlus 7 Pro. Как и предполагалось ранее, в Pro-версии не появится никаких вырезов или отверстий в экране, а фронтальная камера будет выезжать из корпуса. Дисплей изогнут по краям, как у флагманов Samsung.
OnePlus 7 Pro в синем цвете
На обратной стороне разместится тройная камера со вспышкой и логотипом компании. По имеющимся данным, в качестве основного сенсора будет использоваться 48-мегапиксельный Sony IMX586 (объектив с диафрагмой f/1.6, OIS + EIS), а компанию ему составят модули на 8 Мп и 16 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом соответственно.
"Живые" фото OnePlus 7 Pro
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro
- ДисплейРазмер: 6,64 дюйма
Тип: AMOLED
Частота обновления: 90 Гц
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
Фронтальная: выдвижная
- Аккумулятор4 000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Особенности OnePlus 7. Также инсайдеры раскрыли некоторые технические характеристики будущих смартфонов. Интересно, что обычный OnePlus 7 получит 6,2-дюймовый экран, тогда как на 6T установят дисплей на 6,4-дюйма.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7
- ДисплейРазмер: 6,2 дюйма
Тип: AMOLED
Частота обновления: 60 Гц
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 8 Мп
Фронтальная: встроенная в дисплей
- Аккумулятор4 150 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Дата презентации и цена. Презентация OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro состоится 14 мая. По предварительным данным, Pro-версия будет стоить 699 долларов (около 18 600 гривен) за 6 ГБ + 128 ГБ, вариант на 8 ГБ + 256 ГБ обойдется в 749 долларов (около 20 000 гривен), а топовая модификация на 12 ГБ + 256 ГБ оценивается в 819 долларов (около 22 000 гривен).
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