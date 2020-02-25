На железнодорожном вокзале Киева открыли зарядную станцию для электромобилей

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале открыли зарядную станцию для электромобилей. Через некоторое время такие же зарядки планируют установить и на других вокзалах страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он убежден, что развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей поможет увеличить количество украинцев, которые пользуются электромобилями.

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Детали о станции

На киевском вокзале пока установлены две такие станции. Они рассчитаны на одновременную зарядку четырех автомобилей. Устройства имеют 3 точки подключения для автомобилей: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Полностью зарядить автомобиль Tesla 100D можно за 2 часа, Nissan Leaf 2019 – чуть больше часа, BMW i3 – около 40 мин.

Цена

Стоимость зарядки автомобиля стоит 6,50 гривен за 1 кВтч.

Зарядная станция для электромобилей в Киеве

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