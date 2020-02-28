Похоже Apple заставят ввести сменные аккумуляторы в iPhone

Журналисты голландской газеты Het Financieele Dagblad получили черновой вариант документа Еврокомиссии, который свидетельствует именно о таких планах. В нем говорится о намерении ЕС ввести новые требования к производителям смартфонов, планшетов и наушников – они должны начать оснащать свою технику аккумуляторами, которые легко снимаются.

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Детали

Эта мера направлена на сокращение количества батарей, которые уже отработали и оседают на свалках, рассказывает BI.

Многие производители смартфонов запечатывают отделение для аккумуляторов, чтобы пользователи не могли сами заменить аккумулятор. Так делает, например, Apple со всеми своими телефонами и планшетами. Некоторые из производителей даже не продают сменные батареи в розницу, распространяя их через специализированные сервисные центры, как это делает и Apple.

Таким образом, они непосредственно стимулируют увеличение объемов электронных отходов, вынуждая клиентов покупать новую технику и избавляться от старой, вместо того чтобы просто заменить батарею.

Аккумуляторы на свалках

По оценкам ЕС, только за 2016 год страны-участницы произвели 12,3 миллиона тонн электронных отходов – в среднем, 16,6 кг на человека. Возможные сроки введения нормы о сменных аккумуляторах пока неизвестны.

В январе Apple уже высказывалась на эту тему, когда речь зашла о стандартизации разъемов коннектора Lightning для портативной техники. Компания заявила, что законы, которые заставляют вводить единые нормы, "тормозят инновации". ЕС тогда отклонила возражения Apple.

Война за право самостоятельно чинить купленную электронику и бытовую технику уже активно ведется между активистами и компаниями-производителями в Европе. Там правозащитникам удалось добиться ряда уступок. В частности, ремонт техники может производиться без потери гарантии не только в авторизованных сервисных центрах.

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