Похоже смартфоны таки подвинутся: Qualcomm показала революционный процессор гаджетов будущего

Вскоре после заявления главы Qualcomm о том, что уже скоро на рынке появится альтернатива смартфонам, компания представила мобильную платформу Snapdragon XR2 для портативных устройств следующего поколения.

Ключевой фишкой чипа, предназначенного для гаджетов премиум-класса, стали широкие мультимедийные возможности, включая декодирование видео 8K в 60 fps и поддержку сразу семи камер для обработки панорамных изображений.

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Для чего предназначена платформа

Мобильная платформа Snapdragon XR2 5G предназначена для устройств расширенной реальности, включая разумные очки и шлемы. Производительность CPU и GPU новинки, по заявлению производителя, вдвое выше, чем в Snapdragon 835, пропускная способность пикселей при работе с видео – в четыре раза выше, разрешение и производительность при выполнении связанных с ИИ задач – в 6 и 11 раз выше в соответствии.



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Новинка поддерживает одновременную работу с двумя 3K-дисплеями с частотой обновления 90 кадров в секунду, воспроизведение 8К-видео с фреймрейтом 60 fps или 4К в 120 fps. Заявлена ​​поддержка стандартов HDR10 и HDR10 +, а также снижение задержки при передаче данных в режиме дополненной реальности.

Snapdragon XR2 5G может обрабатывать сигнал с семи камер одновременно в режиме панорамного обзора. Чип также способен отслеживать положение устройства в пространстве, движения рук, глаз, лица и губ пользователя.

Другие функции

Поддерживаются функции распознавания сцен и объектов, а также их "бесшовная" интеграция в цифровую графику. Правдивости контента, по заявлению разработчиков, также придадут технологии объемного звучания. Qualcomm обещает реализовать и контекстное распознавание звуков с помощью сабпроцесора Hexagon DSP – например, шлем сможет идентифицировать плач ребенка в реальном мире и своевременно предупредить об этом геймера, который слишком увлекся игрой.

Рынок

Мобильная платформа позиционируется Qualcomm как универсальное средство, которое можно использовать в добавленной и виртуальной реальности и мгновенно перемещаться из одной сцены в другую с помощью единого аппаратного комплекса и поддержки сетей 5G с низкими задержками.



Когда на рынке появятся AR и VR устройства на Snapdragon XR2 5G, пока неизвестно

Сроки появления на рынке первых коммерческих моделей AR-устройств на базе Snapdragon XR2 5G будут объявлены позже.

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