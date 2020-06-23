Благодаря интернету сегодня можно без труда получить доступ к необходимой информации, но порой бывает сложно проверить ее достоверность. Новая функция популярного поисковика Google позволит убедиться в происхождении спорного контента при поиске картинок.

Для этого Google подготовила специальный инструмент, сообщает издание 9to5google. Он работает на базе алгоритма ClaimReview и позволит издателям сообщать поисковой системе, что изображение было проверено. Пользователи, в свою очередь, смогут сэкономить время и убедиться, что речь идет не о умелом "фотошопе".

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Фотографии и видео – это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но визуальные медиа имеют свои подводные камни, особенно когда есть вопросы, связанные с происхождением, подлинностью или контекстом изображения,

– отметил менеджер по продуктам Google Харрис Коэн.

Как работает новая функция

В качестве примера Google привела запрос "акулы на улицах Хьюстона". Кроме изображений на заданную тематику, в правой части интерфейса поисковика появились ссылки на статью с опровержением информации о появлении морских хищников в пределах американского города.

Новый алгоритм будет проверять изображение на достоверность

При выводе проиндексированной по новому методу картинки она будет сопровождаться биркой с несколькими строками текста. По утверждению Google, система предназначена для сбора наиболее актуальной и достоверной информации, в том числе из источников, которые обеспечивают проверку фактов. Ранее корпорация уже опробовала подобную стратегию при выдаче поисковых результатов, связанных с запросами информации о COVID-19.

Новая функция Google Images станет общедоступной уже с 23 июня.