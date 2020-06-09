Согласно данным портала Downdetector, пользователи США, Бразилии, Японии, стран Европы, например, Германии и Австрии, столкнулись с тем, что в Google и YouTube произошел масштабный сбой.

Часть пользователей с форума Reddit сообщили, что не могут зайти в свой аккаунт на проблемных сервисах, также много пользователей сообщили о проблемах с проигрыванием видеороликов на YouTube и ограниченном доступе к сайту видеохостинга.

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Пользователи из США рассказали, что им стали недоступны, как мобильные версии сервисов Google и YouTube, так и десктопные. К тому же пользователи зафиксировали проблемы с доступом к Gmail. Причем проблемы с доступом к сервисам возникали волнами – сначала произошел первый сбой, потом через несколько минут все стало в порядке. Дальше случился еще один сбой, который продолжается до сих пор.



География сбоев сервисов Google

Последний сбой сервисов Google продолжается до сих пор

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Ситуация в Украине

В Украине пока сбоев поисковой системы Google и видеохостинга YouTube не зафиксировано. Однако сбои зафиксированы в нескольких других странах Европы, поэтому мы следим за ситуацией и сообщим, как только проблемы будут зафиксированы на территории Украины.