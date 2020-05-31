Про девайсы Apple в сети ходит немало утечек и слухов. Многие из них так и остаются "слухами". И, похоже слухи про iPod touch 3 Gen с камерой, все же имели подоплеку.

Фото не анонсированного плеера Джулио Зомпетти показал в своем аккаунте на Twitter.

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Что известно

По его словам, это iPod touch третьего поколения, который снабжен еще и камерой. Его должны были представить еще в 2009 году, однако вместо него презентовали обычную модель. Интересно, что выпустить плеер без камеры решили в последний момент.

Как можно увидеть на прототипе, камера расположена в центре задней панели. Дизайн устройства действительно очень напоминает iPod touch третьего поколения, отличной деталью стало как раз наличие камеры.

Напомним, что впоследствии Apple таки добавила камеру, правда уже в iPod touch четвертого поколения.

Что известно про iPod touch 3 Gen

iPod Touch 3 оснащен дисплеем с диагональю 3,5 дюйма. он получил интерфейс Multi-Touch для просмотра музыкальной коллекции в режиме Cover Flow.

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Плеер вмещает до 14000 песен или до 80 часов видео. На одном заряде устройство может проработать до 30 часов в режиме воспроизведения аудио. Также здесь есть функция управления голосом.

По состоянию на 2020 год устройство снято с производства. Его сложно купить в авторизованных магазинах.