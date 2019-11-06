Появилась качественная подделка на AirPods Pro: ее не отличает даже iPhone

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Так выглядят оригинальные AirPods Pro
Так выглядят оригинальные AirPods Pro / itc.ua

В конце сентября хакеры научились обходить защиту новой ОС iOS 13 и препятствовать подключению неоригинальных наушников AirPods. Потому это только на руку производителям подделок.

Как рассказал инсайдер Бен Гескин, с выходом AirPods Pro производители клонов активизировались и создают очень достоверные подделки.

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Интересно, что оригинальный iPhone распознает подделку, как настоящие AirPods Pro.

Гескин рассказал и показал в своем Twitter модель из целой партии поддельных AirPods Pro. Он опубликовал сразу несколько фотографий и видео с клоном фирменной гарнитуры Apple.

Подделка стоит 100 долларов (то есть в полтора раза дешевле, чем оригинал) и может синхронизироваться со смартфоном так же хорошо, как и оригинальные AirPods. iPhone распознает гаджет как фирменный аксессуар.

Получила ли подделка новую функцию AirPods Pro с активным шумоподавлением – неизвестно. Также пока не понятно как распознать клон. Единственное, что можем порекомендовать – не покупайте эти наушники в подозрительных магазинах. Кстати, на украинском рынке оригинальные AirPods Pro появятся только 20 ноября.

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Теги: Apple Новости Техно Техно Гаджеты
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