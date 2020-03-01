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Появилась криптовалюта, что дорожает после каждой смерти от коронавируса: как это работает

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Разработчики и пользователи анонимного форума 4chan разработали криптовалюту под названием CoronaCoin. Она дорожает каждый раз, когда в мире кто-то умирает от коронавируса.

Сейчас CoronaCoin приобрели уже около 600 человек. Об этом сообщает профильное издание Decrypt.

К теме: Коронавирус и финансовые рынки: 2020 год может стать худшим для мировой экономики

Что известно о криптовалюте и как она будет приносить доход

  • CoronaCoin сделана на основе токена криптовалюты Ethereum, стоимость которой привязана к населению Земли.
  • Каждые 48 часов оценка новой криптовалюты меняется под влиянием данных ВОЗ и количества зараженных и умерших.
  • Создатели криптовалюты утверждают, что своей разработкой они хотели повысить осведомленность людей о ходе эпидемии.
  • 20% прибыли они обещают передать Красному кресту для борьбы с коронавирусом.

Что такое криптовалюта?Это один из видов цифровой валюты. Физически ее не существует, в сети создаются специальные реестры, в которых фиксируется, кто из пользователей имеет сколько криптовалюты и куда ее переводит. От обычной валюты она отличается тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах пользователей (майнеров), которые установили себе специальное программное обеспечение.

Кроме того, криптовалютний счет невозможно заблокировать. Все транзакции находятся в общем доступе, однако имена пользователей не разглашаются. Особенностью криптовалюты является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому сегодня в Украине банки, налоговые, судебные или иные государственные органы не могут влиять на транзакции майнеров.

Основное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.
  • В Италии зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников. В частности, заместитель премьер-министра здравоохранения, вице-президент Ирана и глава парламентского комитета.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 тысячи человек.​
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Эмал Наби
Теги: Деньги Новости Здоровье Криптовалюта Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно IT-бизнес
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