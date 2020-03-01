Появилась криптовалюта, что дорожает после каждой смерти от коронавируса: как это работает

Разработчики и пользователи анонимного форума 4chan разработали криптовалюту под названием CoronaCoin. Она дорожает каждый раз, когда в мире кто-то умирает от коронавируса.

Сейчас CoronaCoin приобрели уже около 600 человек. Об этом сообщает профильное издание Decrypt.

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Что известно о криптовалюте и как она будет приносить доход

CoronaCoin сделана на основе токена криптовалюты Ethereum, стоимость которой привязана к населению Земли.

Каждые 48 часов оценка новой криптовалюты меняется под влиянием данных ВОЗ и количества зараженных и умерших.

Создатели криптовалюты утверждают, что своей разработкой они хотели повысить осведомленность людей о ходе эпидемии.

20% прибыли они обещают передать Красному кресту для борьбы с коронавирусом.

Что такое криптовалюта?Это один из видов цифровой валюты. Физически ее не существует, в сети создаются специальные реестры, в которых фиксируется, кто из пользователей имеет сколько криптовалюты и куда ее переводит. От обычной валюты она отличается тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах пользователей (майнеров), которые установили себе специальное программное обеспечение.



Кроме того, криптовалютний счет невозможно заблокировать. Все транзакции находятся в общем доступе, однако имена пользователей не разглашаются. Особенностью криптовалюты является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому сегодня в Украине банки, налоговые, судебные или иные государственные органы не могут влиять на транзакции майнеров.

Основное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.

В Италии зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.

зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей. В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана.

зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана. В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.

также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона. В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников. В частности, заместитель премьер-министра здравоохранения, вице-президент Ирана и глава парламентского комитета.

подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников. В частности, заместитель премьер-министра здравоохранения, вице-президент Ирана и глава парламентского комитета. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 тысячи человек.​

количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

