Появилась вероятная дата анонса первых 7-нанометровых видеокарт AMD Navi

Уже известно, что в 2019 году на рынок выйдут первые графические ускорители на 7-нанометровой архитектуре Navi. Представители компании Advanced Micro Devices не раз отмечали анонсе, правда дату выхода новых видеокарт держат в секрете.

Когда представят новые видеокарты? Если верить информатору ресурса WCCFTech, то презентация 3D-карт на архитектуре Navi состоится через месяц после релиза 7-нм процессоров Ryzen 3000 серии. Дебют последних ожидается на выставке Computex 2019, а на прилавки они должны поступить в июле. Исходя из этого, видеокарты AMD Radeon Navi будут представлены в августе.

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По мнению зарубежных журналистов, наиболее вероятным местом анонса новинок будет выставка Gamescom 2019, которая пройдет с 21 по 24 августа в Кельне.

Особенности новинок. Они также считают, что Navi может стать первой графической архитектурой, которая не является подвидом Graphics Core Next (GCN), который используется в открытых Radeon еще с 2012 года. Например, речь идет об уходе от ограничения в 4096 потоковых процессоров на GPU. Согласно имеющейся дорожной карты, главными преимуществами архитектуры AMD Navi должны стать "масштабируемость" и "память следующего поколения".



Дорожная карта AMD

Ожидается, что новые видеокарты будут оснащаться чипами GDDR6, массовое производство которых было налажено в прошлом году, и выйдут на рынок в несколько этапов. В уже знакомой манере AMD должна начать с релиза середньоривневих решений, к которым в следующем году присоединятся high-end ускорители.

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