Появилась вероятная дата презентации чипсета AMD X570: что известно о новинке

34 Читати новину українською
AMD X570: дата презентации
AMD X570: дата презентации / Фото из открытых источников

В сети появилась новая "дорожная карта" компании AMD, которая демонстрирует планы чипмейкера на ближайшее будущее. Согласно представленной на ней информации, дебют чипсета X570 может состояться на выставке Computex 2019, которая пройдет с 28 мая по 1 июня.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Intel работает над новым чипсетом: что о нем известно

По имеющейся информации, материнские платы на новой платформе и процессоры на архитектуре Zen 2 получат поддержку интерфейса PCI-Express 4.0, как и анонсированные ранее 7-нанометровые чипы AMD EPYC Rome.

Нова дорожня карта AMD
Новая дорожная карта AMD

Заявлена поддержка всех процессоров линейки AMD Ryzen, а интерфейс PCI-Express 4.0 обеспечит пропускную способность вдвое больше, чем в актуальной ревизии. К тому же, обратная совместимость позволит использовать видеокарты прошлого поколения.

Нова дорожня карта AMD
AMD  представит чипсет X570 в конце весны 2019 года

Отметим, дата анонса нового железа пока не подтверждена AMD и может измениться.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Процессоры AMD
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
642
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 674
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 932
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8715
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 461
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
242
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук