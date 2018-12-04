Появилась вероятная дата презентации чипсета AMD X570: что известно о новинке

В сети появилась новая "дорожная карта" компании AMD, которая демонстрирует планы чипмейкера на ближайшее будущее. Согласно представленной на ней информации, дебют чипсета X570 может состояться на выставке Computex 2019, которая пройдет с 28 мая по 1 июня.

Об этом сообщает 4PDA.

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По имеющейся информации, материнские платы на новой платформе и процессоры на архитектуре Zen 2 получат поддержку интерфейса PCI-Express 4.0, как и анонсированные ранее 7-нанометровые чипы AMD EPYC Rome.



Новая дорожная карта AMD

Заявлена поддержка всех процессоров линейки AMD Ryzen, а интерфейс PCI-Express 4.0 обеспечит пропускную способность вдвое больше, чем в актуальной ревизии. К тому же, обратная совместимость позволит использовать видеокарты прошлого поколения.



AMD представит чипсет X570 в конце весны 2019 года

Отметим, дата анонса нового железа пока не подтверждена AMD и может измениться.

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