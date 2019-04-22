Появилась вероятная дата выхода игры Cyberpunk 2077

Слухи относительно возможной даты релиза игры Cyberpunk 2077 уже не первый раз появляются в сети. Однако конкретных сроков выхода пока никто не указывал.

Дата выхода. Различные источники сообщали, что следующая игра CD Projekt RED выйдет в 2019 году, а сейчас словацкий розничный магазин ProGamingShop внезапно опубликовал точные сроки.

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На странице Cyberpunk 2077 в ProGamingShop значится дата – 28 ноября 2019 года. Якобы в этот день игра станет доступна публике, но пока никаких подтверждений или опровержений со стороны CD Projekt RED не поступало.

Трейлер Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Достоверность утечки. Интересно, что утечки пытаются исправить через несколько часов, но на сайте ProGamingShop дата релиза установлена уже более суток. Возможно, это лишь приманка для пользователей, которые станут охотнее покупать товар.

Е3 2019. Отметим, в последнем финансовом отчете CD Projekt RED упомянула важность предстоящей Е3 – для польской студии следующая выставка имеет особую значимость. Похоже, именно там компания объявит дату релиза и покажет новый игровой процесс Cyberpunk 2077.

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