Появилась вероятная дата выхода игры Cyberpunk 2077

6 Читати новину українською
Cyberpunk 2077: дата выхода
Cyberpunk 2077: дата выхода / Фото из свободных источников

Слухи относительно возможной даты релиза игры Cyberpunk 2077 уже не первый раз появляются в сети. Однако конкретных сроков выхода пока никто не указывал.

Дата выхода. Различные источники сообщали, что следующая игра CD Projekt RED выйдет в 2019 году, а сейчас словацкий розничный магазин ProGamingShop внезапно опубликовал точные сроки.

Читайте также: Бывший дизайнер Rockstar подогрел слухи относительно выхода игры GTA VI

На странице Cyberpunk 2077 в ProGamingShop значится дата – 28 ноября 2019 года. Якобы в этот день игра станет доступна публике, но пока никаких подтверждений или опровержений со стороны CD Projekt RED не поступало.

Трейлер Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Достоверность утечки. Интересно, что утечки пытаются исправить через несколько часов, но на сайте ProGamingShop дата релиза установлена уже более суток. Возможно, это лишь приманка для пользователей, которые станут охотнее покупать товар.

Е3 2019. Отметим, в последнем финансовом отчете CD Projekt RED упомянула важность предстоящей Е3 – для польской студии следующая выставка имеет особую значимость. Похоже, именно там компания объявит дату релиза и покажет новый игровой процесс Cyberpunk 2077.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
После победы Зеленского в отставку подал глава Николаевской области
сегодня
2421
Теги: Техно CD Projekt Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
сегодня 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
159
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 123
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
489
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 734
Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
17 апреля 22:33 Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально
134
Новости
Больше новостей
Залиште відгук