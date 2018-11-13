Появилась возможная дата выхода беспроводных наушников AirPods 2

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AirPods 2: дата выхода
AirPods 2: дата выхода / Фото из свободных источников

Первое поколение беспроводных наушников Apple AirPods на рынке уже почти два года, однако, похоже, купертиновцы не очень спешат представить их новое поколение. Хотя известный инсайдер Ice universe опубликовал твит, в котором намекнул, что AirPods 2 стоит ждать до конца этого года.

Об этом сообщает 4PDA.

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Отметим, что осенью компания намекнула на релиз второй версии беспроводных наушников с чехлом для беспроводной зарядки и возможностью активировать голосового помощника Siri без касания наушника.

Тем не менее, до сих пор официальной информации о сроках выхода на рынок AirPods 2 нет. Хотя инсайдеры уверены, что обновленные AirPods увидят свет точно до конца этого года.

Отметим, оригинальные Apple AirPods поступили в продажу в декабре 2016 года. Поэтому, вероятно, Apple может представить их также в декабре.

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Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: Техно
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