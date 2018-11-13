Появилась возможная дата выхода беспроводных наушников AirPods 2

Первое поколение беспроводных наушников Apple AirPods на рынке уже почти два года, однако, похоже, купертиновцы не очень спешат представить их новое поколение. Хотя известный инсайдер Ice universe опубликовал твит, в котором намекнул, что AirPods 2 стоит ждать до конца этого года.

Об этом сообщает 4PDA.

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Отметим, что осенью компания намекнула на релиз второй версии беспроводных наушников с чехлом для беспроводной зарядки и возможностью активировать голосового помощника Siri без касания наушника.

Тем не менее, до сих пор официальной информации о сроках выхода на рынок AirPods 2 нет. Хотя инсайдеры уверены, что обновленные AirPods увидят свет точно до конца этого года.

Apple will definitely launch AirPods 2 this year. — Ice universe (@UniverseIce) 12 листопада 2018 р.

Отметим, оригинальные Apple AirPods поступили в продажу в декабре 2016 года. Поэтому, вероятно, Apple может представить их также в декабре.

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