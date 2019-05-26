Появились детские лагеря, где детей учат быть YouTube-блогерами

Если раньше детей в лагеря отправляли для того, чтобы дети отдыхали от гаджетов, то сейчас в США создают лагеря, где наоборот учат ими пользоваться.

Как пишет Wall Street Journal, детей в таких лагерях, как Ryan ToysReview, учат становиться настоящими видео-блогерами. В лагеря принимают детей в возрасте от 9 лет.

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Как проходит обучение? В компании iD Tech, которая предлагает недельные курсы, учат снимать влоги, игровые стримы, веселые видео безопасных падений, обзоры продуктов и короткие музыкальные видео для таких платформ, как TikTok.

"Этот лагерь расширяет горизонты от традиционного сторителинга до создания веселых и смешных видео, которые любят дети", – говорят организаторы в рекламном видео.

Цена вопроса. Стать звездой YouTube будет не так просто – неделя в таком лагере родителям обходится до тысячи долларов.

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