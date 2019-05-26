Появились детские лагеря, где детей учат быть YouTube-блогерами

16 Читати новину українською
В США детей учат становиться блогерами
В США детей учат становиться блогерами

Если раньше детей в лагеря отправляли для того, чтобы дети отдыхали от гаджетов, то сейчас в США создают лагеря, где наоборот учат ими пользоваться.

Как пишет Wall Street Journal, детей в таких лагерях, как Ryan ToysReview, учат становиться настоящими видео-блогерами. В лагеря принимают детей в возрасте от 9 лет.

Читайте также: Молодые украинцы могут получить скидку на YouTube Premium: как подключить

Как проходит обучение? В компании iD Tech, которая предлагает недельные курсы, учат снимать влоги, игровые стримы, веселые видео безопасных падений, обзоры продуктов и короткие музыкальные видео для таких платформ, как TikTok.

"Этот лагерь расширяет горизонты от традиционного сторителинга до создания веселых и смешных видео, которые любят дети", – говорят организаторы в рекламном видео.

Цена вопроса. Стать звездой YouTube будет не так просто – неделя в таком лагере родителям обходится до тысячи долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
62668
Теги: Новости США Техно Интернет Новости Техно YouTube
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
сегодня 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 845
Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
25 мая 22:03 Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
Ірина Полицька 200
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 275
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1228
Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
23 мая 18:30 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
304
Новости
Больше новостей
Залиште відгук